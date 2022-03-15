https://sputnik-georgia.ru/20220315/pravilno-podobrannaya-muzyka-pomozhet-snizit-trevozhnost---uchenye-265227809.html

Правильно подобранная музыка поможет снизить тревожность – ученые

Правильно подобранная музыка поможет снизить тревожность – ученые

Музыка вместе с особой звуковой стимуляцией мозга способна уменьшить тревогу 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T13:04+0400

2022-03-15T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Тревожность у людей может снизить правильно и индивидуально подобранная музыка – к такому выводу пришли канадские ученые. Об их исследовании пишет журнал PLOS ONE.То есть ученые утверждают, что музыка наряду с особой звуковой стимуляцией мозга способна уменьшить тревогу. Так, специалисты из Университета Райерсона обнаружили, что терапия, при которой сочетаются музыка и звуковая стимуляция мозга, существенно снижает уровень тревоги. Любопытно, что в каждом случае музыка была подобрана индивидуально - при помощи искусственного интеллекта LUCID. В целом эксперимент продолжался 24 минуты.Выяснилось, что из людей с умеренным уровнем тревоги сильнее всего помогла такая терапия тем, кто слушал музыку и звуковую стимуляцию или только одну музыку. Это если сравнивать их с теми, кто слушал розовый шум.Интересно, что когнитивная тревожность, то есть та тревожность, которая связана с мыслями, эмоциями и переживаниями человека, более всего понизилась также у тех людей со средним уровнем тревоги, которые слушали звуковую стимуляцию вместе с музыкой.Назван залог долголетия: и это не спорт >>>Наконец, что касается добровольцев с повышенным уровнем тревожности, им больше всего помогло прослушивание только музыки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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