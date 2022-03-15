https://sputnik-georgia.ru/20220315/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-265218035.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T07:01+0400

2022-03-15T07:01+0400

2022-03-15T07:01+0400

грузия

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грузинская железная дорога

еврооблигации

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 2,46% и составила 81,45 доллара с доходностью 8,16%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,23%, торги закрылись с доходностью 1,78% по цене 105,66 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,72 пункта с доходностью 7,95%, за неделю цена понизилась на 3,66%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 1,73% до 89,0 пункта, доходность составила 6,14%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиПо информации Galt & Taggart, цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 5,57% и составила 11,38 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 653 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 9,6-11,84 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 16,3% и составила 5,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 392 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 4,3-5,44 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 6,67% до 10,24 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 436 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 8,32-10,6 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации