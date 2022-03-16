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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 099
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 099
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 068 инфицированных 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T10:51+0400
2022-03-16T10:51+0400
2022-03-16T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 099, скончались 10 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 638 790 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 800 человек, а с начала пандемии – 1 591 180. Скончались 16 595.За сутки сделано 21 281 тест на коронавирус, в том числе 2 180 на антиген и 19 101 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 5,16%, за последние 14 дней – 12,39%, за последние семь дней – 9,41%.К этому времени сделано 2 836 778 прививок, в том числе за последние сутки – 1 554.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 068 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 099
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Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 068 инфицированных
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 099, скончались 10 человек, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 638 790 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 800 человек, а с начала пандемии – 1 591 180. Скончались 16 595.
За сутки сделано 21 281 тест на коронавирус, в том числе 2 180 на антиген и 19 101 ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 5,16%, за последние 14 дней – 12,39%, за последние семь дней – 9,41%.
К этому времени сделано 2 836 778 прививок, в том числе за последние сутки – 1 554.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 068 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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