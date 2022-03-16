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Лавров: на Западе замалчивают трагедию в Донецке и распространяют фейки
Лавров: на Западе замалчивают трагедию в Донецке и распространяют фейки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в замалчивании гуманитарной катастрофы на Донбассе и действиях ВСУ против мирного населения. 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T09:00+0400
2022-03-16T09:00+0400
2022-03-18T09:25+0400
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"Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса" - так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал послание от украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который попросил "завершить войну". После переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом Лавров сказал, что Россия передала иранской стороне материалы с информацией о деятельности властей Украины.
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видео, лавров, сергей лавров, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Лавров: на Западе замалчивают трагедию в Донецке и распространяют фейки
09:00 16.03.2022 (обновлено: 09:25 18.03.2022) Подписаться на
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в замалчивании гуманитарной катастрофы на Донбассе и действиях ВСУ против мирного населения.
"Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса" - так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал послание от украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который попросил "завершить войну".
После переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом Лавров сказал, что Россия передала иранской стороне материалы с информацией о деятельности властей Украины.