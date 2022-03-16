https://sputnik-georgia.ru/20220316/lavrov-na-zapade-zamalchivayut-tragediyu-v-donetske-i-rasprostranyayut-feyki-265310938.html

Лавров: на Западе замалчивают трагедию в Донецке и распространяют фейки

Лавров: на Западе замалчивают трагедию в Донецке и распространяют фейки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в замалчивании гуманитарной катастрофы на Донбассе и действиях ВСУ против мирного населения. 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T09:00+0400

2022-03-16T09:00+0400

2022-03-18T09:25+0400

видео

лавров

сергей лавров

мультимедиа

россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

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"Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса" - так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал послание от украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который попросил "завершить войну". После переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом Лавров сказал, что Россия передала иранской стороне материалы с информацией о деятельности властей Украины.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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