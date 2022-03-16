https://sputnik-georgia.ru/20220316/rossiyskaya-kompaniya-postavschik-vagonov-dlya-metro-tbilisi-ne-proizvodit-oruzhie--kaladze-265261001.html

Российская компания-поставщик вагонов для метро Тбилиси не производит оружие – Каладзе

Российская компания-поставщик вагонов для метро Тбилиси не производит оружие – Каладзе

Мэр Тбилиси обвинил оппозицию в распространении дезинформации и введении общества в заблуждение 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T14:01+0400

2022-03-16T14:01+0400

2022-03-16T14:01+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Российская компания, победившая в тендере на закупку вагонов для Тбилисского метрополитена, не имеет никакой связи с производством оружия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании "Метровагонмаш" за вагоны для Тбилисского метрополитена. В декабре 2021 года компания "Метровагонмаш" стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену.Мэр Тбилиси обвинил оппозицию в распространении дезинформации и введении общества в заблуждение. "Я не знаю, с чем это связано – выдумывать столько лжи и впадать в фантазии", – отметил он.По словам Каладзе, мэрия Тбилиси руководствовалась утвержденной ЕБРР процедурой закупок и, исходя из принципа низкой цены, в тендере победила российская компания."Тендер был объявлен в феврале 2020 года. У международных финансовых организаций довольно длительные процедуры. Соответственно, нам пришлось пройти эти этапы", – пояснил Каладзе.На данном этапе перечисление суммы победившей компании приостановлено и мэрия Тбилиси ждет решения ЕБРР. Что касается непосредственно закупки вагонов, то мэр заверил, что этот процесс продолжится в рамках указанного тендера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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