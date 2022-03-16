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Российская компания-поставщик вагонов для метро Тбилиси не производит оружие – Каладзе
Российская компания-поставщик вагонов для метро Тбилиси не производит оружие – Каладзе
Мэр Тбилиси обвинил оппозицию в распространении дезинформации и введении общества в заблуждение 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T14:01+0400
2022-03-16T14:01+0400
2022-03-16T14:01+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Российская компания, победившая в тендере на закупку вагонов для Тбилисского метрополитена, не имеет никакой связи с производством оружия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании "Метровагонмаш" за вагоны для Тбилисского метрополитена. В декабре 2021 года компания "Метровагонмаш" стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену.Мэр Тбилиси обвинил оппозицию в распространении дезинформации и введении общества в заблуждение. "Я не знаю, с чем это связано – выдумывать столько лжи и впадать в фантазии", – отметил он.По словам Каладзе, мэрия Тбилиси руководствовалась утвержденной ЕБРР процедурой закупок и, исходя из принципа низкой цены, в тендере победила российская компания."Тендер был объявлен в феврале 2020 года. У международных финансовых организаций довольно длительные процедуры. Соответственно, нам пришлось пройти эти этапы", – пояснил Каладзе.На данном этапе перечисление суммы победившей компании приостановлено и мэрия Тбилиси ждет решения ЕБРР. Что касается непосредственно закупки вагонов, то мэр заверил, что этот процесс продолжится в рамках указанного тендера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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каха каладзе, метро, россия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский метрополитен, ебрр
Российская компания-поставщик вагонов для метро Тбилиси не производит оружие – Каладзе
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Мэр Тбилиси обвинил оппозицию в распространении дезинформации и введении общества в заблуждение
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Российская компания, победившая в тендере на закупку вагонов для Тбилисского метрополитена, не имеет никакой связи с производством оружия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании "Метровагонмаш" за вагоны для Тбилисского метрополитена.
В декабре 2021 года компания "Метровагонмаш" стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену.
"С полной ответственностью говорю, что компания-победитель не имеет никакого отношения к производству боевого оружия. В состав этого холдинга входят несколько компаний. Ни конкретно эта компания, которая победила в нашем тендере, и ни одна другая из компаний холдинга не имеют никакой связи с оружием", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.
Мэр Тбилиси обвинил оппозицию в распространении дезинформации и введении общества в заблуждение. "Я не знаю, с чем это связано – выдумывать столько лжи и впадать в фантазии", – отметил он.
По словам Каладзе, мэрия Тбилиси руководствовалась утвержденной ЕБРР процедурой закупок и, исходя из принципа низкой цены, в тендере победила российская компания.
"Тендер был объявлен в феврале 2020 года. У международных финансовых организаций довольно длительные процедуры. Соответственно, нам пришлось пройти эти этапы", – пояснил
Каладзе.
На данном этапе перечисление суммы победившей компании приостановлено и мэрия Тбилиси ждет решения ЕБРР. Что касается непосредственно закупки вагонов, то мэр заверил, что этот процесс продолжится в рамках указанного тендера.
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