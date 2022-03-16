https://sputnik-georgia.ru/20220316/seychas-opredelyaetsya-sudba-rossii---naryshkin-265258495.html

Сейчас определяется судьба России – Нарышкин

Сейчас определяется судьба России – Нарышкин

Россия сейчас переживает поистине исторический момент, заявил Сергей Нарышкин 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Сегодня решается судьба Российской Федерации, поэтому страна не намерена отступать в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.По словам руководителя внешней разведки, важно не забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет – право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу"."Суверенитет – это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", – отметил Нарышкин.Сколько Россия потратит на противодействие санкциям - правительство подготовило план >>>Сергей Нарышкин также прокомментировал решение России начать спецоперацию на Украине. Оно опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, а малейшее промедление в отношении откровенно русофобского киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией, заявил директор Службы внешней разведки."Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", – сказал Нарышкин."России просто не оставили шанса поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией", – подчеркнул он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, в мире, новости, украина