https://sputnik-georgia.ru/20220316/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-dannye-265255409.html

Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими для зимнего периода шинами 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T11:44+0400

2022-03-16T11:44+0400

2022-03-16T11:44+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

ситуация на дорогах грузии

грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Ограничения в связи с ухудшением погоды на территории Грузии действуют на отдельных участках дорог, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.На остальном участке дороги движение свободно, отмечают в ведомстве.Из-за интенсивного снега, гололеда и ограниченной видимости запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом на 138-158 километре (участок Чумателети - Хуневи) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Для остального вида транспорта движение свободно.Запрет на передвижение всех видов автотранспорта действует из-за метели и сугробов на 20-34 километре автодороги Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи.Верхний Ларс сегодня: открыт проезд к границе с Россией для всех видов транспорта >>>Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, с исправным транспортом и соблюдать установленные на автомобильных дорогах режимы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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