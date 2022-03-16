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Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими для зимнего периода шинами 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T11:44+0400
2022-03-16T11:44+0400
2022-03-16T11:44+0400
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
ситуация на дорогах грузии
грузия
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Ограничения в связи с ухудшением погоды на территории Грузии действуют на отдельных участках дорог, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.На остальном участке дороги движение свободно, отмечают в ведомстве.Из-за интенсивного снега, гололеда и ограниченной видимости запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом на 138-158 километре (участок Чумателети - Хуневи) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Для остального вида транспорта движение свободно.Запрет на передвижение всех видов автотранспорта действует из-за метели и сугробов на 20-34 километре автодороги Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи.Верхний Ларс сегодня: открыт проезд к границе с Россией для всех видов транспорта >>>Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, с исправным транспортом и соблюдать установленные на автомобильных дорогах режимы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
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Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими для зимнего периода шинами
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Ограничения в связи с ухудшением погоды на территории Грузии действуют на отдельных участках дорог, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
В частности, из-за метели и ограниченной видимости на 94-110 километре (перевал Паравани) автодороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено движение всех видов транспорта.
На остальном участке дороги движение свободно, отмечают
в ведомстве.
Из-за интенсивного снега, гололеда и ограниченной видимости запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом на 138-158 километре (участок Чумателети - Хуневи) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Для остального вида транспорта движение свободно.
Запрет на передвижение всех видов автотранспорта действует из-за метели и сугробов на 20-34 километре автодороги Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи.
Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, с исправным транспортом и соблюдать установленные на автомобильных дорогах режимы.
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