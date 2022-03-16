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В ДТП погибла глава пресс-службы Минобразования Аджарии

В ДТП погибла глава пресс-службы Минобразования Аджарии

По словам очевидцев ДТП, между собой столкнулись три легковых автомобиля 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Глава пресс-службы министра образования Аджарии Тея Вадачкория скончалась в результате ДТП на Кобулетской объездной дороге в Западной Грузии, сообщает Аджарское телевидение.По информации телеканала, ДТП произошло накануне поздно вечером. В результате аварии пострадали четверо человек, в том числе министр образования АР Майя Хаджишвили. Она была госпитализирована в одну из клиник.МВД Грузии начало расследование происшествия.По словам очевидцев ДТП, между собой столкнулись три легковых автомобиля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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