https://sputnik-georgia.ru/20220316/vlasti-gruzii-pomogayut-importeram-produktov-vyyti-na-novye-rynki-265248890.html

Власти Грузии помогают импортерам продуктов выйти на новые рынки

Власти Грузии помогают импортерам продуктов выйти на новые рынки

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, необходимо поддерживать стабильные поставки продукции на потребительский рынок, заявил замминистра 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T07:32+0400

2022-03-16T07:32+0400

2022-03-16T08:47+0400

грузия

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продукты питания

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Минсельхоз Грузии помогает импортерам и дистрибьюторам пополнять продовольственные запасы в стране, сообщает пресс-служба ведомства.Опасаясь на фоне событий вокруг Украины повышения цен и дефицита, население стало в панике скупать сахар, соль, соду и подсолнечное масло. Заговорили и о возможном повышении цен на хлебобулочные изделия.В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства состоялась очередная рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей и компаний-импортеров продовольственных товаров.По его словам, несмотря на сложную ситуацию в регионе, необходимо поддерживать стабильные поставки продукции на потребительский рынок."В настоящее время дефицита продовольствия в Грузии нет", – отметил он.Залогом стабильности цен в Грузии является спокойствие граждан: замглавы Минсельхоза >>Как было отмечено на встрече, в последние дни из-за климатических условий наблюдается задержка поставок продукции в торговые сети отдельных регионов, однако в ближайшие дни этот вопрос будет полностью решен.После исправления ситуации на дорогах Грузии, создавшейся из-за непогоды, в страну прибудет очередная партия различных продуктов первой необходимости (масло, макароны, гречка, жиры и т. д.).В целях обеспечения продовольственной безопасности соответствующие службы Минсельхоза ведут постоянный контроль за беспрепятственными поставками и пополнением продовольствия по всей стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, продукты питания