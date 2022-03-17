https://sputnik-georgia.ru/20220317/borba-s-prestupnostyu-bezopasnost-na-dorogakh-i-reformy---otchet-glavy-mvd-gruzii-265294311.html

Борьба с преступностью, безопасность на дорогах и реформы – отчет главы МВД Грузии

Борьба с преступностью, безопасность на дорогах и реформы – отчет главы МВД Грузии

Глава силового ведомства Грузии отчитался перед парламентом в рамках министерского часа 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T15:29+0400

2022-03-17T15:29+0400

2022-03-17T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Новшества в направлении безопасности на дорогах, борьба с преступностью, реформы и другие вопросы стали основными темами выступления министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в парламенте.Sputnik Грузия представляет вам основные тезисы отчета главы МВД Грузии, представленного с трибуны парламента.Безопасность на дорогахОдной из главных тем выступления министра внутренних дел стала безопасность на дорогах. Особо актуальным этот вопрос стал после гибели в субботу трех сотрудников патрульной полиции в ДТП в регионе Имерети. В 2021 году 5,6 тысячи ДТП унесли жизни 449 человек, пострадали 7 705.По словам министра, его ведомство уделяет особое внимание этому вопросу: на дорогах устанавливаются новые камеры, в том числе и позволяющие считывать номера. Кроме того, создана карта, позволяющая выявлять самые опасные участки дорог, также планируется расширение зоны патрулирования.Кроме того, по словам министра, для обеспечения безопасности на грузинских дорогах важным станет внедрение новых правил сдачи экзамена на права.В частности, с 28 марта в Грузии начнется выдача прав на мопеды, а с 25 апреля в Грузии практический экзамен на права на вождение легковых автомобилей будет перенесен на улицы городов. С 7 ноября подобный экзамен будут сдавать все желающие получить права в Грузии.Новшество для автомобилистовНе обошлось выступление министра без анонса новшеств для автомобилистов."В ближайшее время будет возможно сменить государственные номера на автомобиле при помощи мобильной апликации, а также дистанционно провести таможенные процедуры автомобилей, а также зарегистрировать свои транспортные средства", – сказал Гомелаури.Борьба с преступностьюОсновным направлением своей работы глава МВД Грузии назвал борьбу с преступностью. Среди приоритетных направлений в этом вопросе он назвал борьбу с криминальным миром и организованной преступностью.Всего по данным главы МВД Грузии, в рамках борьбы с криминальным миром в 2021 году к уголовной ответственности были привлечены два вора в законе, а за связь с воровским миром – 75 человек.Кроме того, в рамках борьбы с организованной преступностью в Грузии было задержано 22 человека, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола, а на границах страны – изъято 53 автомобиля, разыскиваемых через Интерпол.Еще одним достижением в этом направлении Гомелаури назвал участие Грузии в международных европейских операциях при помощи атташе ведомства. Всего Грузия участвовала в 12 таких операциях, в результате которых было задержано 92 человека и четыре вора в законе.Не менее важным направлением Гомелаури назвал и борьбу с киберпреступностью - в 2021 году к уголовной ответственности 136 киберпреступников.Рекорд ведомстваОдним из главных достижений борьбы с преступностью в Грузии министр назвал борьбу с продажей наркотиков в Грузии."За последние пять лет в 2021 году мы задержали больше всего наркореализаторов. За сбыт наркотических средств задержаны и привлечены к ответственности 136 человек", - сказал Гомелаури.По его словам, за торговлю онлайн были привлечены к уголовной ответственности 22 человека и закрыты восемь интернет-магазинов.Продолжение реформПо словам Гомелаури МВД Грузии продолжит осуществление реформ в Грузии.По его словам, в рамках реформы уже произошло полное перевооружение сотрудников полиции, а также появились две новые лаборатории криминалистики.Кроме того, по его словам, в 2021 году построены новые здания для отделений полиции и других ведомств, входящих в систему МВД Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, мвд грузии, вахтанг гомелаури, обзоры, аналитика