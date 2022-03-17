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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T12:06+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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LIVE_СПУТНИК: Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
LIVE_СПУТНИК: Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
2022-03-17T12:06+0400
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россия, политика, мария захарова, мультимедиа, видео, видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
12:06 17.03.2022 (обновлено: 12:08 17.03.2022) Подписаться на
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.