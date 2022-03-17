https://sputnik-georgia.ru/20220317/pandemiya-podkhodit-k-kontsu-chto-govoryat-v-minzdrave-gruzii-265289296.html

Пандемия подходит к концу? Что говорят в Минздраве Грузии

Пандемия подходит к концу? Что говорят в Минздраве Грузии

Пандемия понемногу ослабляет темпы, но полностью расслабляться нельзя, отмечают в ведомстве 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T13:08+0400

2022-03-17T13:08+0400

2022-03-17T13:19+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

грузия

общество

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всемирная организация здравоохранения

министерство здравоохранения грузии

здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Все признаки указывают на то, что коронавирус COVID-19 переходит от пандемического распространения к эндемическому, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки, 31 января, было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране зафиксировали всего 888 новых случаев.Габуния оценила эпидситуацию в стране и заявила, что все признаки довольно быстрыми темпами улучшаются. "У нас в Грузии картина довольно быстрого улучшения эпидемии", – подчеркнула она.COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 17 марта >>>Что же касается "дельтакрона", нового гибридного варианта коронавируса, который был зафиксирован в мире, то, по словам Габуния, пока речь идет только на гипотетическом уровне и над этим вопросом работает Всемирная организация здравоохранения.По ее словам, у специалистов пока нет достаточной информации о новом штамме. "Мы должны подождать. На этом этапе рано говорить: информация уточняется. Сегодня акцент все-таки делается на "омикроне", – отметила Габуния.Между тем Тамар Габуния подчеркнула, что несмотря на стабилизацию эпидположения, по-прежнему важно носить защитные маски.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, министерство здравоохранения грузии, здравоохранение в грузии