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Пандемия подходит к концу? Что говорят в Минздраве Грузии
Пандемия подходит к концу? Что говорят в Минздраве Грузии
Пандемия понемногу ослабляет темпы, но полностью расслабляться нельзя, отмечают в ведомстве 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T13:08+0400
2022-03-17T13:08+0400
2022-03-17T13:19+0400
шестая волна
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здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Все признаки указывают на то, что коронавирус COVID-19 переходит от пандемического распространения к эндемическому, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки, 31 января, было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране зафиксировали всего 888 новых случаев.Габуния оценила эпидситуацию в стране и заявила, что все признаки довольно быстрыми темпами улучшаются. "У нас в Грузии картина довольно быстрого улучшения эпидемии", – подчеркнула она.COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 17 марта >>>Что же касается "дельтакрона", нового гибридного варианта коронавируса, который был зафиксирован в мире, то, по словам Габуния, пока речь идет только на гипотетическом уровне и над этим вопросом работает Всемирная организация здравоохранения.По ее словам, у специалистов пока нет достаточной информации о новом штамме. "Мы должны подождать. На этом этапе рано говорить: информация уточняется. Сегодня акцент все-таки делается на "омикроне", – отметила Габуния.Между тем Тамар Габуния подчеркнула, что несмотря на стабилизацию эпидположения, по-прежнему важно носить защитные маски.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, министерство здравоохранения грузии, здравоохранение в грузии
Пандемия подходит к концу? Что говорят в Минздраве Грузии
13:08 17.03.2022 (обновлено: 13:19 17.03.2022) Подписаться на
Пандемия понемногу ослабляет темпы, но полностью расслабляться нельзя, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Все признаки указывают на то, что коронавирус COVID-19 переходит от пандемического распространения к эндемическому, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки, 31 января, было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране зафиксировали всего 888 новых случаев.
"Все признаки указывают на то, что уже можно начать говорить о переходе вируса от пандемического распространения к эндемическому. Это не означает, что данное течение не нуждается во внимании. Мы думаем, что он будет более локальным, местного характера, а не пандемического", – сказала Габуния.
Габуния оценила эпидситуацию в стране и заявила, что все признаки довольно быстрыми темпами улучшаются. "У нас в Грузии картина довольно быстрого улучшения эпидемии", – подчеркнула она.
Что же касается "дельтакрона", нового гибридного варианта коронавируса, который был зафиксирован в мире, то, по словам Габуния, пока речь идет только на гипотетическом уровне и над этим вопросом работает Всемирная организация здравоохранения.
По ее словам, у специалистов пока нет достаточной информации о новом штамме. "Мы должны подождать. На этом этапе рано говорить: информация уточняется. Сегодня акцент все-таки делается на "омикроне", – отметила Габуния.
Между тем Тамар Габуния подчеркнула, что несмотря на стабилизацию эпидположения, по-прежнему важно носить защитные маски.
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