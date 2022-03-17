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В Грузии задержали четверых предполагаемых наркоторговцев

В Грузии задержали четверых предполагаемых наркоторговцев

Полиция изъяла наркотики, содержащие героин, кодеин и морфин 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T10:11+0400

2022-03-17T10:11+0400

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происшествия

грузия

новости

наркоторговля

наркотики

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция задержала в городе Марнеули (регион Квемо Картли) четырех человек по обвинению в наркоторговле, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Правоохранители на основе решения судьи провели несколько контрольных закупок наркотиков и тайно сделали аудио- и видеозапись происходящего.В качестве вещественных доказательств полиция изъяла незаконно проданные наркотики. Кроме того, во время личного обыска обвиняемых были изъяты наркотики, содержащие героин, кодеин, морфин, говорится на сайте министерства.Следствие идет по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, наркоторговля, наркотики