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В Грузии задержали четверых предполагаемых наркоторговцев
В Грузии задержали четверых предполагаемых наркоторговцев
Полиция изъяла наркотики, содержащие героин, кодеин и морфин 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T10:11+0400
2022-03-17T10:11+0400
2022-03-17T10:52+0400
происшествия
грузия
новости
наркоторговля
наркотики
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция задержала в городе Марнеули (регион Квемо Картли) четырех человек по обвинению в наркоторговле, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Правоохранители на основе решения судьи провели несколько контрольных закупок наркотиков и тайно сделали аудио- и видеозапись происходящего.В качестве вещественных доказательств полиция изъяла незаконно проданные наркотики. Кроме того, во время личного обыска обвиняемых были изъяты наркотики, содержащие героин, кодеин, морфин, говорится на сайте министерства.Следствие идет по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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происшествия, грузия, новости, наркоторговля, наркотики
В Грузии задержали четверых предполагаемых наркоторговцев
10:11 17.03.2022 (обновлено: 10:52 17.03.2022) Подписаться на
Полиция изъяла наркотики, содержащие героин, кодеин и морфин
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция задержала в городе Марнеули (регион Квемо Картли) четырех человек по обвинению в наркоторговле, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Правоохранители на основе решения судьи провели несколько контрольных закупок наркотиков и тайно сделали аудио- и видеозапись происходящего.
В качестве вещественных доказательств полиция изъяла незаконно проданные наркотики. Кроме того, во время личного обыска обвиняемых были изъяты наркотики, содержащие героин, кодеин, морфин, говорится на сайте
министерства.
Следствие идет по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
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