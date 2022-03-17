https://sputnik-georgia.ru/20220317/v-tbilisi-proydut-dni-meskhetinskoy-kukhni-265266999.html
В Тбилиси пройдут дни месхетинской кухни
В Тбилиси пройдут дни месхетинской кухни
На ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T08:31+0400
2022-03-17T08:31+0400
2022-03-17T08:31+0400
грузия
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986800_0:308:3000:1996_1920x0_80_0_0_25ea8e39f90e680982527a1bc6abb69a.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Дни месхетинской кухни пройдут на тбилисском "Базаре на Орбелиани" с 18 по 20 марта, сообщают организаторы.Гости смогут испробовать продукцию фермеров, среди которой можно будет найти апохти (соленое, вяленное мясо), сыр тенили (волокнистый), надуги, месхетинскую каду и многие другие продукты из грузинского исторического региона Месхети.Организаторы отмечают, что на ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями из монастырей Вардзия и Удэ.Свою продукцию представят и виноделы Натенадзе, которые восстановили забытые веками сорта винограда, что теперь дает возможность испробовать уникальное грузинское вино.В выходные фермеры проведут свои мастер-классы, на которых гости смогут узнать секреты приготовления хинкали с апохти и сыра тенили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986800_339:0:3000:1996_1920x0_80_0_0_74b3031826c3e7f10ac493f46c782826.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура
В Тбилиси пройдут дни месхетинской кухни
Подписаться на
На ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik.
Дни месхетинской кухни пройдут на тбилисском "Базаре на Орбелиани" с 18 по 20 марта, сообщают
организаторы.
Гости смогут испробовать продукцию фермеров, среди которой можно будет найти апохти (соленое, вяленное мясо), сыр тенили (волокнистый), надуги, месхетинскую каду и многие другие продукты из грузинского исторического региона Месхети.
Организаторы отмечают, что на ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями из монастырей Вардзия и Удэ.
Свою продукцию представят и виноделы Натенадзе, которые восстановили забытые веками сорта винограда, что теперь дает возможность испробовать уникальное грузинское вино.
В выходные фермеры проведут свои мастер-классы, на которых гости смогут узнать секреты приготовления хинкали с апохти и сыра тенили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.