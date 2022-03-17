https://sputnik-georgia.ru/20220317/v-tbilisi-proydut-dni-meskhetinskoy-kukhni-265266999.html

В Тбилиси пройдут дни месхетинской кухни

В Тбилиси пройдут дни месхетинской кухни

На ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T08:31+0400

2022-03-17T08:31+0400

2022-03-17T08:31+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Дни месхетинской кухни пройдут на тбилисском "Базаре на Орбелиани" с 18 по 20 марта, сообщают организаторы.Гости смогут испробовать продукцию фермеров, среди которой можно будет найти апохти (соленое, вяленное мясо), сыр тенили (волокнистый), надуги, месхетинскую каду и многие другие продукты из грузинского исторического региона Месхети.Организаторы отмечают, что на ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями из монастырей Вардзия и Удэ.Свою продукцию представят и виноделы Натенадзе, которые восстановили забытые веками сорта винограда, что теперь дает возможность испробовать уникальное грузинское вино.В выходные фермеры проведут свои мастер-классы, на которых гости смогут узнать секреты приготовления хинкали с апохти и сыра тенили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, культура