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https://sputnik-georgia.ru/20220317/v-tbilisi-proydut-dni-meskhetinskoy-kukhni-265266999.html
В Тбилиси пройдут дни месхетинской кухни
В Тбилиси пройдут дни месхетинской кухни
На ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T08:31+0400
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грузия
новости
культура
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Дни месхетинской кухни пройдут на тбилисском "Базаре на Орбелиани" с 18 по 20 марта, сообщают организаторы.Гости смогут испробовать продукцию фермеров, среди которой можно будет найти апохти (соленое, вяленное мясо), сыр тенили (волокнистый), надуги, месхетинскую каду и многие другие продукты из грузинского исторического региона Месхети.Организаторы отмечают, что на ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями из монастырей Вардзия и Удэ.Свою продукцию представят и виноделы Натенадзе, которые восстановили забытые веками сорта винограда, что теперь дает возможность испробовать уникальное грузинское вино.В выходные фермеры проведут свои мастер-классы, на которых гости смогут узнать секреты приготовления хинкали с апохти и сыра тенили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, культура

В Тбилиси пройдут дни месхетинской кухни

08:31 17.03.2022
© photo: Sputnik / StringerАссорти пхали, грузинские блюда
Ассорти пхали, грузинские блюда - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Дни месхетинской кухни пройдут на тбилисском "Базаре на Орбелиани" с 18 по 20 марта, сообщают организаторы.
Гости смогут испробовать продукцию фермеров, среди которой можно будет найти апохти (соленое, вяленное мясо), сыр тенили (волокнистый), надуги, месхетинскую каду и многие другие продукты из грузинского исторического региона Месхети.
Организаторы отмечают, что на ярмарке можно будет увидеть и натуральные продукты, изготовленные монахинями из монастырей Вардзия и Удэ.
Свою продукцию представят и виноделы Натенадзе, которые восстановили забытые веками сорта винограда, что теперь дает возможность испробовать уникальное грузинское вино.
В выходные фермеры проведут свои мастер-классы, на которых гости смогут узнать секреты приготовления хинкали с апохти и сыра тенили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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