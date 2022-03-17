https://sputnik-georgia.ru/20220317/v-tbilisskom-sude-prokhodit-ocherednoy-protsess-po-delu-saakashvili-265291321.html

В тбилисском суде проходит очередной процесс по делу Саакашвили

В тбилисском суде проходит очередной процесс по делу Саакашвили

На заседание приехала мать политика – Гиули Аласания 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Тбилисском городском суде начался очередной процесс по делу о незаконном пересечении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили государственной границы страны.Саакашвили находится в зале суда. Во дворе суда собрались сторонники экс-президента и гражданские активисты. Они проводят акцию протеста с требованием освобождения Саакашвили.Протестующие держат в руках плакаты с надписью "Свободу Мише". На месте мобилизована полиция.На судебный процесс пришла и мать Саакашвили – Гиули Аласания.По словам адвоката экс-президента Шоты Тутберидзе, на сегодняшнем процессе будет продемонстрировано международному сообществу, насколько дела против экс-президента являются политически мотивированными."От сегодняшнего процесса мы не ждем какого-то справедливого правосудия. Это продолжение политических репрессий, которые уже годы осуществляются, в том числе против Михаила Саакашвили", – заявил Тутберидзе.Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, украина