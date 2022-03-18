https://sputnik-georgia.ru/20220318/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-18-marta-265314857.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 марта

Антилидером по ковид-заражению в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T11:50+0400

2022-03-18T11:50+0400

2022-03-18T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузинские медики из 872 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 414 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 18 331 тест на коронавирус, 15 623 – на антиген, 2 708 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 640 550 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 913 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 594 924 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 18 пациентов, а с начала пандемии – 16 630.На данный момент в стране 28 970 активных случаев, из них 920 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 249 пациентов тяжелое, 28 050 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 17 марта, составляет 4,76%, за две недели – 10,19%, за семь дней – 6,61%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии