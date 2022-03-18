https://sputnik-georgia.ru/20220318/defolt-otkladyvaetsya-ekonomist-o-realnom-sostoyanii-rossiyskoy-ekonomiki-265312114.html

Дефолт откладывается? Экономист о реальном состоянии российской экономики

Дефолт откладывается? Экономист о реальном состоянии российской экономики

О состоянии дел в российской экономике и чем ей грозят санкции Запада рассказывает финансовый аналитик и кандидат экономических наук России Михаил Беляев 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T10:01+0400

2022-03-18T10:01+0400

2022-03-18T10:40+0400

видео

мультимедиа

россия

экспертное мнение

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/12/265312074_561:69:1920:833_1920x0_80_0_0_a698ca9e92f5b667e0021ec9360ae0a5.jpg

Надежды Запада на дефолт в России не оправдались. Москва смогла выплатить проценты по облигациям внешних займов, а это значит, что проблем в обслуживании государством своего госдолга нет. О том, насколько важен для России этот вопрос, а также об эффективности мер по стабилизации экономики, об оправданности валютных ограничений и будущем российской экономики в интервью "Sputnik на русском" рассказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, экономика, видео