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Дефолт откладывается? Экономист о реальном состоянии российской экономики
Дефолт откладывается? Экономист о реальном состоянии российской экономики
О состоянии дел в российской экономике и чем ей грозят санкции Запада рассказывает финансовый аналитик и кандидат экономических наук России Михаил Беляев 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T10:01+0400
2022-03-18T10:01+0400
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Надежды Запада на дефолт в России не оправдались. Москва смогла выплатить проценты по облигациям внешних займов, а это значит, что проблем в обслуживании государством своего госдолга нет. О том, насколько важен для России этот вопрос, а также об эффективности мер по стабилизации экономики, об оправданности валютных ограничений и будущем российской экономики в интервью "Sputnik на русском" рассказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, экономика, видео
Дефолт откладывается? Экономист о реальном состоянии российской экономики
10:01 18.03.2022 (обновлено: 10:40 18.03.2022) Подписаться на
О состоянии дел в российской экономике и чем ей грозят санкции Запада рассказывает финансовый аналитик и кандидат экономических наук России Михаил Беляев
Надежды Запада на дефолт в России не оправдались. Москва смогла выплатить проценты по облигациям внешних займов, а это значит, что проблем в обслуживании государством своего госдолга нет. О том, насколько важен для России этот вопрос, а также об эффективности мер по стабилизации экономики, об оправданности валютных ограничений и будущем российской экономики в интервью "Sputnik на русском"
рассказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.