https://sputnik-georgia.ru/20220318/kak-gruzinskie-turisty-puteshestvuyut-po-rodine--novaya-statistika-265309027.html

Как грузинские туристы путешествуют по Родине – новая статистика

Как грузинские туристы путешествуют по Родине – новая статистика

Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T09:01+0400

2022-03-18T09:01+0400

2022-03-18T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2021 году увеличилось на 39,7% по сравнению с 2020 годом, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в 2021 году в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 245,1 тысячи жителей страны. Они осуществили 1 412 тысяч поездок, 813,5 тысячи из которых были туристическими.Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм, и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в возрождении этой сферы.Ставка на экотуризм – Грузия выходит на новый уровень гостеприимства >>Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что должно помочь развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.Куда ездили и сколько тратили местные туристыЗа отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам, говорится в сообщении "Сакстата".При этом большинство жителей Грузии в третьем квартале посещали Тбилиси, регионы Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2021 году составили 226,0 миллиона лари, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 13,1% и составили 160,1 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.Среди внутренних туристов 53,7% составляют женщины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"