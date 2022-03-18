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Как грузинские туристы путешествуют по Родине – новая статистика
Как грузинские туристы путешествуют по Родине – новая статистика
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T09:01+0400
2022-03-18T09:01+0400
2022-03-18T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2021 году увеличилось на 39,7% по сравнению с 2020 годом, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в 2021 году в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 245,1 тысячи жителей страны. Они осуществили 1 412 тысяч поездок, 813,5 тысячи из которых были туристическими.Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм, и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в возрождении этой сферы.Ставка на экотуризм – Грузия выходит на новый уровень гостеприимства >>Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что должно помочь развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.Куда ездили и сколько тратили местные туристыЗа отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам, говорится в сообщении "Сакстата".При этом большинство жителей Грузии в третьем квартале посещали Тбилиси, регионы Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2021 году составили 226,0 миллиона лари, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 13,1% и составили 160,1 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.Среди внутренних туристов 53,7% составляют женщины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как грузинские туристы путешествуют по Родине – новая статистика
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Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2021 году увеличилось на 39,7% по сравнению с 2020 годом, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в 2021 году в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 245,1 тысячи жителей страны. Они осуществили 1 412 тысяч поездок, 813,5 тысячи из которых были туристическими.
Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм, и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в возрождении этой сферы.
Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что должно помочь развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
За отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам, говорится в сообщении
"Сакстата".
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии
(среднемесячные показатели)
Цель визита
Количество визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
662,0
46,9
Посещение второго дома
224,2
15,9
Шопинг
186,4
13,2
Лечение
126,0
8,9
Отдых и развлечение
114,4
8,1
Профдеятельность
49,2
3,5
Паломничество
20,8
1,5
Образование
3,5
0,2
Другие
25,4
1,8
При этом большинство жителей Грузии в третьем квартале посещали Тбилиси, регионы Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.
Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2021 году составили 226,0 миллиона лари, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 13,1% и составили 160,1 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.
Траты жителей Грузии как туристов
(среднемесячные показатели)
Вид расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Покупки
79,2
56,1
Еда и напитки
54,8
38,8
Транспорт
46,8
33,1
Размещение
10,6
7,5
Развлечения
1,5
1,1
Другие
33,3
23,6
Среди внутренних туристов 53,7% составляют женщины.
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