https://sputnik-georgia.ru/20220318/kurs-lari-dollar-265301119.html

Курс лари на пятницу – 3,2209 GEL/$1

Курс лари на пятницу – 3,2209 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0065 лари по отношению к доллару 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T09:20+0400

2022-03-18T09:20+0400

2022-03-18T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 марта в размере 3,2209 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0065 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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