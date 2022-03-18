https://sputnik-georgia.ru/20220318/nepogoda-v-gruzii-na-dorogakh-deystvuyut-ogranicheniya-265312584.html

Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения

Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения

Непогода создала проблемы для автомобилистов 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T10:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено из-за снегопада и гололеда. Для остального вида транспорта движение свободно.По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществится в режиме безостановочного проезда, только через противолавинные тоннели.Из-за снега и метели на 94-110 км участке (перевал Паравани) автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено движение всех видов автотранспорта.Из-за гололеда и снега на автомобильной дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида транспорта движение запрещено.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться шинами, соответствующими зимнему периоду, исправным автотранспортом и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды