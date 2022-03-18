https://sputnik-georgia.ru/20220318/papuashvili-vlastyam-gruzii-ponadobilos-tri-nedeli-na-razyasnenie-prichin-otkaza-ot-sanktsiy-265320591.html

Папуашвили: властям Грузии понадобилось три недели на разъяснение причин отказа от санкций

Папуашвили: властям Грузии понадобилось три недели на разъяснение причин отказа от санкций

Председатель парламента отметил, что Грузия уже сделала все возможное в связи с событиями вокруг Украины 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T14:05+0400

2022-03-18T14:05+0400

2022-03-18T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Властям Грузии понадобилось три недели на то, чтобы более-менее донести целесообразность отказа от введения экономических санкций против России до народа, и в том числе части оппозиции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники настаивают на введении санкций против России и визового режима для россиян из-за российской спецоперации на Украине.По его словам, это западные страны в некотором смысле присоединяются к тем мерам, которые Грузия приняла после событий августа 2008 года."В конечном счете, в течение этих трех недель все сошлись во мнении, что у Грузии нет ни каких-то экономических или иных рычагов воздействия в виде санкций, которые реально повлияют на решения, имею в виду Россию", – сказал Папуашвили.Выступит ли Зеленский перед парламентом Грузии?>>Введением санкций Грузия навредит только себе. "Наоборот, все согласны с тем, что это нанесет ущерб Грузии, в том числе и нашим отношениям с Арменией, если мы заблокируем возможность полетов армянских самолетов в нашем воздушном пространстве. Жаль, что на это ушло три недели, но в целом по этому поводу более-менее есть согласие", – отметил Папуашвили.При этом он повторил слова посла США в Грузии, которая сказала, что никто не просит Грузию вводить какие-либо санкции. "Грузинская мечта" назвала оппозиционеров из "Нацдвижения" предателями>>Власти Грузии не раз заявляли, что оказывают Украине политическую и гуманитарную помощь. Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, украина, сша, шалва папуашвили, санкции