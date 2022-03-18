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Вниманию водителей: дороги в Грузии могут закрыться из-за снегопада
Вниманию водителей: дороги в Грузии могут закрыться из-за снегопада
Автомобилистов предупредили о возможных проблемах на дорогах 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T16:32+0400
2022-03-18T16:32+0400
2022-03-18T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии предупредило о возможном закрытии отдельных участков автомобильных дорог из-за снегопада и угрозы схода лавин в ближайшие дни.По данным агентства, с 18 по 20 марта в Грузии будет неустойчивая погода: переменные осадки, в основном в виде снега, в горах - снегопады и туман.Синоптики также предупреждают о возможности замерзания линий электропередачи.На данный момент движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, а движение автотранспорта на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби той же трассы осуществится в режиме безостановочного проезда, только через противолавинные тоннели.Из-за гололеда и снега на автомобильной дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида транспорта движение запрещено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода
Вниманию водителей: дороги в Грузии могут закрыться из-за снегопада
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Автомобилистов предупредили о возможных проблемах на дорогах
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии предупредило о возможном закрытии отдельных участков автомобильных дорог из-за снегопада и угрозы схода лавин в ближайшие дни.
По данным агентства, с 18 по 20 марта в Грузии будет неустойчивая погода: переменные осадки, в основном в виде снега, в горах - снегопады и туман.
"Из-за вероятности снегопада, ухудшения видимости, гололеда и угрозы схода лавин, на отдельных участках возможно будет ограничено транспортное движение", - говорится в сообщении агентства.
Синоптики также предупреждают о возможности замерзания линий электропередачи.
На данный момент движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, а движение автотранспорта на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби той же трассы осуществится в режиме безостановочного проезда, только через противолавинные тоннели.
Из-за гололеда и снега на автомобильной дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида транспорта движение запрещено.
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