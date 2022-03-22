https://sputnik-georgia.ru/20220322/chto-my-edim-v-rustavi-unichtozhat-bolee-poltonny-nekachestvennogo-myasa--265401856.html

Что мы едим? В Рустави уничтожат более полтонны некачественного мяса

Что мы едим? В Рустави уничтожат более полтонны некачественного мяса

Внеплановая проверка товара была произведена на основе сообщения потребителей 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T10:46+0400

2022-03-22T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии опечатали в городе Рустави (25 км от Тбилиси) более полтонны мяса и мясопродуктов неизвестного происхождения, говорится в пресс-релизе агентства.Внеплановое инспектирование специалисты провели на основе сообщения, поступившего от потребителей в адрес предприятия "Цикара". В результате проверки в предприятии выявили грубые нарушения санитарно-гигиенических норм и другие критические несоответствия.Владелец предприятия был оштрафован. До тех пор, пока критические несоответствия не будут искоренены, предприятие будет закрыто. Опечатанная продукция уничтожается под наблюдением сотрудников Национального агентства продовольствия.С целью защиты прав потребителей и их здоровья, сотрудники Национального агентства продовольствия каждый день проводят госконтроль в масштабах всей страны. Проводятся как плановые, так и внеплановые проверки.В случае выявления нарушения, любой человек может позвонить на горячую линию агентства 1501 и предоставить информацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, что мы едим?