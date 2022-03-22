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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 марта
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 марта
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T12:04+0400
2022-03-22T12:04+0400
2022-03-22T12:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 053 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 447 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 21 614 тестов на коронавирус, 19 284 – на антиген, 2 330 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 643 295 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 067 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 601 578 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 7 пациентов, а с начала пандемии – 16 678.На данный момент в стране 25 013 активных случаев, из них 766 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 208 пациентов тяжелое. 24 247 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 21 марта составляет 4,87%, за две недели – 7,19%, за семь дней – 4,78%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 марта
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Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik.
Грузинские медики из 1 053 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 447 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 99
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27
В стране за последние сутки сделано 21 614 тестов на коронавирус, 19 284 – на антиген, 2 330 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 643 295 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 067 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 601 578 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 7 пациентов, а с начала пандемии – 16 678.
На данный момент в стране 25 013 активных случаев, из них 766 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 208 пациентов тяжелое. 24 247 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 21 марта составляет 4,87%, за две недели – 7,19%, за семь дней – 4,78%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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