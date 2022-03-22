https://sputnik-georgia.ru/20220322/eto-ne-karatelnaya-operatsiya--glava-parlamenta-gruzii-o-zakonodatelnoy-initsiative-265412160.html

"Это не карательная операция" – глава парламента Грузии о законодательной инициативе

"Это не карательная операция" – глава парламента Грузии о законодательной инициативе

Конституционный суд – самым цивилизованный и демократический метод для решения вопроса, уверен Папуашвили 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T15:01+0400

2022-03-22T15:01+0400

2022-03-22T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Запланированные поправки в закон "О Конституционном суде Грузии" не являются карательной операций против президента Саломе Зурабишвили, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Депутаты от правящей партии во вторник на бюро зарегистрировали поправки в закон "О Конституционном суде Грузии". Инициирование законопроекта последовало за заявлением "Грузинской мечты" о том, что президент нарушила Конституцию. В Ассоциации молодых юристов Грузии назвали законодательную инициативу попыткой политической расправы над президентом.По словам спикера парламента, Конституционный суд и судебный инструмент в целом является самым правовым, цивилизованным и демократическим методом для решения вопроса. А в данном случае вопрос заключается в том, в чей компетенции принятие решения о назначении послов."Между правительством и президентом по этому поводу существуют разногласия, которые продолжаются уже некоторое время и достичь согласия в связи с компетенцией – у кого какие полномочия – не удалось. Самый цивилизованный, правильный, европейский путь – это Конституционный суд, который должен решить это", – заявил он.При этом глава законодательного органа отметил, что в Грузии раньше никогда не было спора о компетенции, поэтому погрешность никому не бросалась в глаза."Сейчас вопрос поднялся, поскольку все согласны с тем, что один орган не может вторгаться в компетенцию другого", – отметил Папуашвили.НПО обвинило "Грузинскую мечту" в попытке политической расправы над президентом>>Согласно действующему законодательству, в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт. А президент в этом конкретном случае не издавала подобного правового акта, пояснили ранее в Ассоциации молодых юристов Грузии. Соответственно, президент не могла участвовать в споре в качестве ответчика без своего согласия.Согласно инициированным поправкам, государственный орган сможет начать спор о компетенции не только на основании нормативного акта, изданного другим органом, но и на основании действия/бездействия, если сочтет, что этот орган нарушил свои конституционные полномочия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, зураб адеишвили