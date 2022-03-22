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Главный эпидемиолог Грузии оценил отмену ношения масок на улицах
Главный эпидемиолог Грузии оценил отмену ношения масок на улицах
Амиран Гамкрелидзе призывает население страны к бдительности 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T14:29+0400
2022-03-22T14:29+0400
2022-03-22T14:51+0400
шестая волна
общество
грузия
новости
ограничения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, несмотря на отмену ношения масок в открытых пространствах, рекомендует все же носить маски везде, где есть скопление хотя бы нескольких человек.Масочный режим на улицах Грузии будет отменен с 28 марта. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологического положения в стране. По его словам, пока в мире выявлены десятки случаев нового гибридного штамма, но их число может увеличиться.Гамкрелидзе отметил, что эпидситуация в Грузии стабилизировалась, но люди не должны терять бдительность.Главный эпидемиолог Грузии подчеркнул, что в южных регионах Китая, Южной Корее, Австрии, Швейцарии, Дании наблюдаются эпидвспышки, при этом в тех местах, где высокий показатель вакцинации, случаи госпитализации и смертности не увеличиваются.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.Министр здравоохранения Грузии во вторник заявил, что пандемия подходит к концу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19
Главный эпидемиолог Грузии оценил отмену ношения масок на улицах
14:29 22.03.2022 (обновлено: 14:51 22.03.2022) Подписаться на
Амиран Гамкрелидзе призывает население страны к бдительности
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, несмотря на отмену ношения масок в открытых пространствах, рекомендует все же носить маски везде, где есть скопление хотя бы нескольких человек.
Масочный режим на улицах Грузии будет отменен с 28 марта. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологического положения в стране.
"Моим врачебным советом будет пока все равно остерегаться вируса, поскольку коронавирус оказался таким коварным, что готовит сюрпризы человечеству, которые заранее предугадать невозможно. Во многих странах началась циркуляция нового гибридного штамма, который называют "дельтакроном" или "делтамикроном", – сказа Гамкрелидзе журналистам.
По его словам, пока в мире выявлены десятки случаев нового гибридного штамма, но их число может увеличиться.
Гамкрелидзе отметил, что эпидситуация в Грузии стабилизировалась, но люди не должны терять бдительность.
Главный эпидемиолог Грузии подчеркнул, что в южных регионах Китая, Южной Корее, Австрии, Швейцарии, Дании наблюдаются эпидвспышки, при этом в тех местах, где высокий показатель вакцинации, случаи госпитализации и смертности не увеличиваются.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.
Министр здравоохранения Грузии во вторник заявил, что пандемия подходит к концу.
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