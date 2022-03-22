https://sputnik-georgia.ru/20220322/glavnyy-epidemiolog-gruzii-otsenil-otmenu-nosheniya-masok-na-ulitsakh-265411775.html

Главный эпидемиолог Грузии оценил отмену ношения масок на улицах

Главный эпидемиолог Грузии оценил отмену ношения масок на улицах

Амиран Гамкрелидзе призывает население страны к бдительности 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T14:29+0400

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2022-03-22T14:51+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, несмотря на отмену ношения масок в открытых пространствах, рекомендует все же носить маски везде, где есть скопление хотя бы нескольких человек.Масочный режим на улицах Грузии будет отменен с 28 марта. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологического положения в стране. По его словам, пока в мире выявлены десятки случаев нового гибридного штамма, но их число может увеличиться.Гамкрелидзе отметил, что эпидситуация в Грузии стабилизировалась, но люди не должны терять бдительность.Главный эпидемиолог Грузии подчеркнул, что в южных регионах Китая, Южной Корее, Австрии, Швейцарии, Дании наблюдаются эпидвспышки, при этом в тех местах, где высокий показатель вакцинации, случаи госпитализации и смертности не увеличиваются.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.Министр здравоохранения Грузии во вторник заявил, что пандемия подходит к концу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19