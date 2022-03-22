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Препарат против коронавируса появится в Грузии на днях

Препарат против коронавируса появится в Грузии на днях

Препарат продемонстрировал очень сильную противовирусную активность против коронавируса, сказал министр 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T13:06+0400

2022-03-22T13:06+0400

2022-03-22T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Препарат "Паксловид" против коронавируса появится в Грузии на этой неделе, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге.Лекарственный препарат бесплатно раздадут гражданам с хроническими заболеваниями и тяжело переносят коронавирус.По словам министра, важно принять этот препарат в течение первых пяти дней после инфицирования.Испытания антивирусного орального препарата Паксловид на людях начались в марте 2021 года. Это таблетки.По данным Pfizer, предварительные доклинические испытания показали, что эти таблетки продемонстрировали очень сильную противовирусную активность при коронавирусе.В Грузии отменяют масочный режим >>>В ноябре 2021 года фармацевтическая компания Pfizer заявила, что новый таблетированный препарат Паксловид показал многообещающие результаты в клинических испытаниях. И теперь это первое пероральное лекарство, одобренное и разрешенное к использованию FDA для лечения COVID-19.В декабре 2021 года Центр за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешил Паксловид для лечения COVID-19 разных степеней тяжести. Его можно использовать взрослым и детям в возрасте от 12 лет (с массой тела свыше 40 кг) и старше с высоким риском осложнений от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, новости, общество, грузия