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В Евросоюзе появятся силы быстрого реагирования

В Евросоюзе появятся силы быстрого реагирования

Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта 22.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Силы быстрого реагирования будут созданы в Европейском союзе, соответствующий документ согласован министрами обороны и главами МИД стран ЕС на совместном заседании в Брюсселе.В ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС была согласована концепция, которая является первой в области обороны и безопасности в истории Союза, и носит название "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта.В документе говорится, в частности, что "ЕС должен более решительно и быстро действовать в условиях кризиса, усилить готовность вооруженных сил, гражданских экспертов… А также создать Европейские силы быстрого реагирования из пяти тысяч военнослужащих для быстрых действий в условиях различных кризисных ситуаций".

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