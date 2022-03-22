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Стариков рассказал, зачем Байден оскорбляет Путина - видео

Стариков рассказал, зачем Байден оскорбляет Путина - видео

Американский президент Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Почему он сделал такое... 22.03.2022, Sputnik Грузия

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О состоянии здоровья президента США, а также почему западные политики и СМИ не замечают деяний Киева, в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков.

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