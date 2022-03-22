https://sputnik-georgia.ru/20220322/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-265389355.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T07:01+0400

2022-03-22T07:01+0400

2022-03-22T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 2,67% и составила 83,67 доллара с доходностью 7,46%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,62%, торги закрылись с доходностью 7,01% по цене 98,71 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,57 пункта с доходностью 8,05%, за неделю цена понизилась на 0,35%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,99% до 89,23 пункта, доходность составила 6,1%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиПо информации Galt & Taggart, цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 3,34% и составила 11,76 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 492 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,98-12,48 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 11,96% и составила 5,99 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 371 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,13-5,99 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 3,52% до 10,6 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 399 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 9,69-10,82 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации