https://sputnik-georgia.ru/20220322/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-gruzii-s-rossiey-zakryta-265412003.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией закрыта
Движение всех видов автотранспорта запрещено на отрезке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T14:46+0400
2022-03-22T14:46+0400
2022-03-22T14:46+0400
грузия
новости
погода
военно-грузинская дорога
ситуация на военно-грузинской дороге
мцхета-степанцминда-ларс
верхний ларс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23029/75/230297552_0:75:3561:2078_1920x0_80_0_0_ad1a38f3254cf7a44e6925c14369761b.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы, закрыта из-за метели и плохой видимости, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, движение всех видов автотранспорта запрещено на отрезке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.При этом, по данным Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури транспорт будет передвигаться в безостановочном режиме.Ограничения для машин с прицепом и полуприцепом на отрезку Гудаури-Коби действуют уже четвертый день из опасности схода лавин и плохой видимости. Что касается легковых автомобилей, то запрет для них действовал в течение трех дней из-за лавиноопасности.Как отмечают в ведомстве, на месте мобилизована необходимая техника и сразу после улучшения метеорологических условий, начнется расчистка дороги и пропуск автотранспорта.А на данном этапе передвижение на перевале не безопасно из-за метели и низкой видимости, отмечают в департаменте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23029/75/230297552_392:0:3561:2377_1920x0_80_0_0_bfea3e57e4bf582a70dfeb97f220a90f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией закрыта
Подписаться на
Движение всех видов автотранспорта запрещено на отрезке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы, закрыта из-за метели и плохой видимости, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
В частности, движение всех видов автотранспорта запрещено на отрезке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.
При этом, по данным Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури транспорт будет передвигаться в безостановочном режиме.
Ограничения для машин с прицепом и полуприцепом на отрезку Гудаури-Коби действуют уже четвертый день из опасности схода лавин и плохой видимости. Что касается легковых автомобилей, то запрет для них действовал в течение трех дней из-за лавиноопасности.
"Вчера, как только режим лавиноопасности был снят, проезжая часть дороги была очищена и в течение нескольких часов удалось пропустить накопленный легковой автотранспорт. Сегодня, к 04:00 утра, движение легкового автотранспорта запретили из-за метели и плохой видимости", – отмечено в сообщении департамента.
Как отмечают в ведомстве, на месте мобилизована необходимая техника и сразу после улучшения метеорологических условий, начнется расчистка дороги и пропуск автотранспорта.
А на данном этапе передвижение на перевале не безопасно из-за метели и низкой видимости, отмечают в департаменте.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.