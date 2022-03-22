https://sputnik-georgia.ru/20220322/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-gruzii-s-rossiey-zakryta-265412003.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией закрыта

Движение всех видов автотранспорта запрещено на отрезке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T14:46+0400

2022-03-22T14:46+0400

2022-03-22T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы, закрыта из-за метели и плохой видимости, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, движение всех видов автотранспорта запрещено на отрезке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.При этом, по данным Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури транспорт будет передвигаться в безостановочном режиме.Ограничения для машин с прицепом и полуприцепом на отрезку Гудаури-Коби действуют уже четвертый день из опасности схода лавин и плохой видимости. Что касается легковых автомобилей, то запрет для них действовал в течение трех дней из-за лавиноопасности.Как отмечают в ведомстве, на месте мобилизована необходимая техника и сразу после улучшения метеорологических условий, начнется расчистка дороги и пропуск автотранспорта.А на данном этапе передвижение на перевале не безопасно из-за метели и низкой видимости, отмечают в департаменте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, погода, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс