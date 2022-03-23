https://sputnik-georgia.ru/20220323/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-817-265431225.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 817

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 817

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 738 инфицированных 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T11:06+0400

2022-03-23T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 817, скончались 3 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 644 112 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 3 017 человек, а с начала пандемии – 1 604 595. Скончались 16 681.За сутки сделано 23 553 теста на коронавирус, в том числе 21 030 на антиген и 2 523 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 3,47%, за последние 14 дней – 6,64%, за последние семь дней – 4,45%.К этому времени сделано 2 846 431 прививка, в том числе за последние сутки – 1 750.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 738 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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