https://sputnik-georgia.ru/20220323/doroga-k-granitse-gruzii-s-rossiey-otkryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-265444751.html

Дорога к границе Грузии с Россией открыта для всех видов транспорта

Дорога к границе Грузии с Россией открыта для всех видов транспорта

Дорогу удалось открыть в результате проведенных интенсивных очистительных работ 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T15:40+0400

2022-03-23T15:40+0400

2022-03-23T15:42+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

мцхета-степанцминда-ларс

верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, полностью открыто, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Движение было закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.В результате интенсивных очистительных работ дорогу сначала удалось открыть легкового транспорта, сейчас трасса доступна и для машин с прицепом и полуприцепом.По данным Национального агентства окружающей среды, на участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится только в беспрерывном режиме через лавинозащитные тоннели.При этом, транспорт с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест будут передвигаться в тоннелях в одностороннем порядке.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс