https://sputnik-georgia.ru/20220323/doroga-k-granitse-gruzii-s-rossiey-otkryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-265444751.html
Дорога к границе Грузии с Россией открыта для всех видов транспорта
Дорога к границе Грузии с Россией открыта для всех видов транспорта
Дорогу удалось открыть в результате проведенных интенсивных очистительных работ 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T15:40+0400
2022-03-23T15:40+0400
2022-03-23T15:42+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
национальное агентство окружающей среды
мцхета-степанцминда-ларс
верхний ларс
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, полностью открыто, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Движение было закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.В результате интенсивных очистительных работ дорогу сначала удалось открыть легкового транспорта, сейчас трасса доступна и для машин с прицепом и полуприцепом.По данным Национального агентства окружающей среды, на участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится только в беспрерывном режиме через лавинозащитные тоннели.При этом, транспорт с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест будут передвигаться в тоннелях в одностороннем порядке.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс
Дорога к границе Грузии с Россией открыта для всех видов транспорта
15:40 23.03.2022 (обновлено: 15:42 23.03.2022) Подписаться на
Дорогу удалось открыть в результате проведенных интенсивных очистительных работ
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.
Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, полностью открыто, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог.
Движение было закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
В результате интенсивных очистительных работ дорогу сначала удалось открыть легкового транспорта, сейчас трасса доступна и для машин с прицепом и полуприцепом.
По данным Национального агентства окружающей среды, на участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится только в беспрерывном режиме через лавинозащитные тоннели.
При этом, транспорт с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест будут передвигаться в тоннелях в одностороннем порядке.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
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