https://sputnik-georgia.ru/20220323/gruziya-poluchila-pervuyu-partiyu-novogo-lekarstva-ot-koronavirusa-265423707.html
Грузия получила первую партию нового лекарства от коронавируса
Грузия получила первую партию нового лекарства от коронавируса
Препарат продемонстрировал очень сильную противовирусную активность против коронавируса, заявили в министерстве 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T07:32+0400
2022-03-23T07:32+0400
2022-03-23T09:12+0400
грузия
общество
новости
минздрав грузии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265427959_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74ef1574a4c8f88c0efd9c1eb2ceff3f.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузию, первой в регионе, прибыла первая партия медикаментов для лечения коронавируса "Паксловид", говорится в сообщении Минздрава Грузии.По данным ведомства, препарат, который является самым эффективным в борьбе с коронавирусом, пациенты в Грузии получат бесплатно. Курс лечения составляет 5 дней. Минздрав Грузии уже разработал протокол, согласно которому определены категории пациентов, которые получат лекарства.Медикамент пациенты получат на дом по решению своего врача.В ноябре 2021 года фармацевтическая компания Pfizer заявила, что новый таблетированный препарат "Паксловид" показал многообещающие результаты в клинических испытаниях. И теперь это первое пероральное лекарство, одобренное и разрешенное к использованию FDA для лечения COVID-19.В декабре 2021 года Центр за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешил "Паксловид" для лечения COVID-19 разных степеней тяжести. Его можно использовать взрослым и детям в возрасте от 12 лет (с массой тела свыше 40 кг) и старше с высоким риском осложнений от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265427959_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ef8b71a0d8bc8f46897256d8b63be70.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, минздрав грузии, коронавирус covid-19
Грузия получила первую партию нового лекарства от коронавируса
07:32 23.03.2022 (обновлено: 09:12 23.03.2022) Подписаться на
Препарат продемонстрировал очень сильную противовирусную активность против коронавируса, заявили в министерстве
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузию, первой в регионе, прибыла первая партия медикаментов для лечения коронавируса "Паксловид", говорится в сообщении Минздрава Грузии.
По данным ведомства, препарат, который является самым эффективным в борьбе с коронавирусом, пациенты в Грузии получат бесплатно. Курс лечения составляет 5 дней. Минздрав Грузии уже разработал протокол, согласно которому определены категории пациентов, которые получат лекарства.
Речь идет о пациентах с легкой или средней тяжести формой коронавируса с высоким риском ухудшения из-за различных факторов, в том числе хронических заболеваний, возраста и так далее.
Медикамент пациенты получат на дом по решению своего врача.
В ноябре 2021 года фармацевтическая компания Pfizer заявила, что новый таблетированный препарат "Паксловид" показал многообещающие результаты в клинических испытаниях. И теперь это первое пероральное лекарство, одобренное и разрешенное к использованию FDA для лечения COVID-19.
В декабре 2021 года Центр за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешил "Паксловид" для лечения COVID-19 разных степеней тяжести. Его можно использовать взрослым и детям в возрасте от 12 лет (с массой тела свыше 40 кг) и старше с высоким риском осложнений от коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.