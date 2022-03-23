https://sputnik-georgia.ru/20220323/gruziya-poluchila-pervuyu-partiyu-novogo-lekarstva-ot-koronavirusa-265423707.html

Грузия получила первую партию нового лекарства от коронавируса

Грузия получила первую партию нового лекарства от коронавируса

Препарат продемонстрировал очень сильную противовирусную активность против коронавируса, заявили в министерстве 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T07:32+0400

2022-03-23T07:32+0400

2022-03-23T09:12+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузию, первой в регионе, прибыла первая партия медикаментов для лечения коронавируса "Паксловид", говорится в сообщении Минздрава Грузии.По данным ведомства, препарат, который является самым эффективным в борьбе с коронавирусом, пациенты в Грузии получат бесплатно. Курс лечения составляет 5 дней. Минздрав Грузии уже разработал протокол, согласно которому определены категории пациентов, которые получат лекарства.Медикамент пациенты получат на дом по решению своего врача.В ноябре 2021 года фармацевтическая компания Pfizer заявила, что новый таблетированный препарат "Паксловид" показал многообещающие результаты в клинических испытаниях. И теперь это первое пероральное лекарство, одобренное и разрешенное к использованию FDA для лечения COVID-19.В декабре 2021 года Центр за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешил "Паксловид" для лечения COVID-19 разных степеней тяжести. Его можно использовать взрослым и детям в возрасте от 12 лет (с массой тела свыше 40 кг) и старше с высоким риском осложнений от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, минздрав грузии, коронавирус covid-19