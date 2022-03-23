https://sputnik-georgia.ru/20220323/okolo-85-zhiteley-gruzii-imeyut-immunitet-k-koronavirusu---epidemiologi-265429634.html
Около 85% жителей Грузии имеют иммунитет к коронавирусу – эпидемиологи
Около 85% жителей Грузии имеют иммунитет к коронавирусу – эпидемиологи
Грузинские эпидемиологи обнародовали предварительные данные нового исследования 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T10:38+0400
2022-03-23T10:38+0400
2022-03-23T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Около 85% населения Грузии имеют иммунитет к коронавирусу, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.Как отметил главный эпидемиолог Грузии, центр проводит большое исследование. В нем участвуют около 20 тысяч человек, которые тестируются на наличие антител к коронавирусу. Результаты исследования будут известны приблизительно через две недели.По последним данным, в Грузии всего проведено 2 844 372 прививки. Полную дозу вакцины сделали 1 254 202 гражданина, из них бустер-дозу сделали 230 445.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 643 295 случаев инфицирования, 1 601 578 пациентов выздоровели, 16 678 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, общество, коронавирус covid-19
Около 85% жителей Грузии имеют иммунитет к коронавирусу – эпидемиологи
10:38 23.03.2022 (обновлено: 10:51 23.03.2022) Подписаться на
Грузинские эпидемиологи обнародовали предварительные данные нового исследования
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Около 85% населения Грузии имеют иммунитет к коронавирусу, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.
"По предварительным данным, среди населения у 85% уже есть иммунитет. Из тех, кто был вакцинирован, и тех, кто заразился", – сказал Гамкрелидзе журналистам.
Как отметил главный эпидемиолог Грузии, центр проводит большое исследование. В нем участвуют около 20 тысяч человек, которые тестируются на наличие антител к коронавирусу. Результаты исследования будут известны приблизительно через две недели.
По последним данным, в Грузии всего проведено 2 844 372 прививки. Полную дозу вакцины сделали 1 254 202 гражданина, из них бустер-дозу сделали 230 445.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 643 295 случаев инфицирования, 1 601 578 пациентов выздоровели, 16 678 скончались.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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