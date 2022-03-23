https://sputnik-georgia.ru/20220323/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-spetsrezhimy-vvedeny-iz-za-nepogody-265431986.html

Ситуация на дорогах Грузии: спецрежимы введены из-за непогоды

Ситуация на дорогах Грузии: спецрежимы введены из-за непогоды

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T11:33+0400

2022-03-23T11:33+0400

2022-03-23T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. На отдельных участках автомобильной дороги в Грузии действуют ограничения из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Все еще закрыта дорога, ведущая в сторону границы Грузии с Россией. Движение всех видов автотранспорта запрещено на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.По информации департамента, из-за метели и плохой видимости провести очистительные работы вчера не удалось. Однако к этому времени уже ведутся работы с целью восстановления движения транспорта.Что касается участка Млета-Гудаури, по данным Национального агентства окружающей среды, здесь автотранспорт будет передвигаться в безостановочном режиме.Из-за снега и гололеда движение всех видов транспорта запрещено на 94-110 километре (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 1-93 километре той же дороги запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 20 мест.Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией закрыта>>Из-за снега и плохой видимости ограничения введены на автодороге внутригосударственного значение Вазиани-Гомбори-Телави. На указанном отрезке допустимо передвижение машин только с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида транспорта движение запрещено.Из-за снега, метели и плохой видимости на 30-40 километре дороги внутригосударственного значения Сагареджо-Удабно - Давид-Гареджи запрещено передвижение всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободно.Движение большегрузов из-за гололедицы запрещено на автодороге Сачхере-Они. Для остального вида транспорта движение свободно.Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест запрещено на 70-186 километре (Хаиши-Ушгули) автодороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ладили.А на 138-186 километре (Местия-Ушгули) движение легковых автомобилей допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя и более ведущими мостами.Департамент автомобильных дороги призывает население передвигаться с соответствующими для зимнего период шинами, с исправным автотранспортом и соблюдать установленные на автодорогах дорогах режимы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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