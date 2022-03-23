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Топливо как роскошь: в Грузии стремительно дорожает бензин – видео
Топливо как роскошь: в Грузии стремительно дорожает бензин – видео
Бензин в Грузии за месяц подорожал почти на 20%. Отметим, что страна полностью зависима от импорта нефтепродуктов. Поэтому скачок цен на мировом рынке... 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T11:55+0400
2022-03-23T11:55+0400
2022-03-23T12:06+0400
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цены на топливо
бензин
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Свою роль в росте цен на бензин сыграло и падение курса лари. Сейчас стоимость бензина в Грузии примерно 1,20$ за литр. Это самая высокая цена на топливо в регионе. Некоторые грузинские автомобилисты всерьез подумывают до наступления лучших времен пересесть на общественный транспорт. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Специалисты давно выступают за снижение акциза. Они считают, что это позволит снизить цены на топливо. Однако это приведет к потере внушительных сумм для госбюджета. По мнению экспертов, данный вопрос рассматриваться пока не будет.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, цены на топливо, бензин, видео
Топливо как роскошь: в Грузии стремительно дорожает бензин – видео
11:55 23.03.2022 (обновлено: 12:06 23.03.2022) Подписаться на
Бензин в Грузии за месяц подорожал почти на 20%. Отметим, что страна полностью зависима от импорта нефтепродуктов. Поэтому скачок цен на мировом рынке моментально отразился на стоимости топлива
Свою роль в росте цен на бензин сыграло и падение курса лари. Сейчас стоимость бензина в Грузии примерно 1,20$ за литр. Это самая высокая цена на топливо в регионе. Некоторые грузинские автомобилисты всерьез подумывают до наступления лучших времен пересесть на общественный транспорт.
Специалисты давно выступают за снижение акциза. Они считают, что это позволит снизить цены на топливо. Однако это приведет к потере внушительных сумм для госбюджета. По мнению экспертов, данный вопрос рассматриваться пока не будет.