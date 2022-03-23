https://sputnik-georgia.ru/20220323/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-svobodno-dlya-legkovykh-avtomobiley-265442644.html

Верхний Ларс сегодня: движение свободно для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: движение свободно для легковых автомобилей

Дорогу удалось открыть в результате проведенных очистительных работ 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T15:04+0400

2022-03-23T15:04+0400

2022-03-23T14:58+0400

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департамент автомобильных дорог

мцхета-степанцминда-ларс

верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Движение было закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Дорогу удалось открыть в результате проведенных очистительных работ.На данном участке из-за гололеда запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится только в беспрерывном режиме через лавинозащитные тоннели.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс