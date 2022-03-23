https://sputnik-georgia.ru/20220323/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-svobodno-dlya-legkovykh-avtomobiley-265442644.html
Верхний Ларс сегодня: движение свободно для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: движение свободно для легковых автомобилей
Дорогу удалось открыть в результате проведенных очистительных работ 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T15:04+0400
2022-03-23T15:04+0400
2022-03-23T14:58+0400
грузия
погода
новости
национальное агентство окружающей среды
департамент автомобильных дорог
мцхета-степанцминда-ларс
верхний ларс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904927_0:306:3001:1994_1920x0_80_0_0_71f9acc97a281d686ed269665e1248c2.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Движение было закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Дорогу удалось открыть в результате проведенных очистительных работ.На данном участке из-за гололеда запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится только в беспрерывном режиме через лавинозащитные тоннели.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904927_53:0:2714:1996_1920x0_80_0_0_6d465815aa2212df4391f7ce45b40804.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: движение свободно для легковых автомобилей
Подписаться на
Дорогу удалось открыть в результате проведенных очистительных работ
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.
Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог.
Движение было закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Дорогу удалось открыть в результате проведенных очистительных работ.
На данном участке из-за гололеда запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится только в беспрерывном режиме через лавинозащитные тоннели.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.