https://sputnik-georgia.ru/20220324/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-24-marta-265462706.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 марта

Ежедневный прирост инфицированных COVID-19 с каждым днем все меньше, но Тбилиси по-прежнему "антилидер" в плане ковид-заражения в стране 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T11:59+0400

2022-03-24T11:59+0400

2022-03-24T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинские медики из 599 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 287 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 532 теста на коронавирус, 20 307 – на антиген, 2 225 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 644 711 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 846 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 608 441 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 7 пациентов, а с начала пандемии – 16 688.На данный момент в стране 19 556 активных случаев, из них 739 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 198 пациентов тяжелое, 18 817 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 23 марта, составляет 2,66%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 4,18%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии, общество, грузия, новости