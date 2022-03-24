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Минкульт Грузии объявил победителей конкурса в поддержку театров
Минкульт Грузии объявил победителей конкурса в поддержку театров
Финансовую поддержку ведомства получили театры, театральные организации и творческие лица 24.03.2022, Sputnik Грузия
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Поддержка частных театров".Список проектов, которые министерство профинансирует, выглядит следующим образом:Общий бюджет конкурса составил 230 тысяч лари (более 70 тысяч долларов). В министерство подали заявки 13 претендентов.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, новости

Минкульт Грузии объявил победителей конкурса в поддержку театров

16:45 24.03.2022 (обновлено: 17:44 24.03.2022)
© photo: Sputnik / STRINGERМинистерство культуры Грузии
Министерство культуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2022
© photo: Sputnik / STRINGER
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Финансовую поддержку ведомства получили театры, театральные организации и творческие лица
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Поддержка частных театров".
Список проектов, которые министерство профинансирует, выглядит следующим образом:
1.
"Черный дрозд", исполнитель Театр на Атонели.
2.
"Дни чтения грузинской пьесы", проведет "Мдгмуреби". Министерством был профинансирован конкурс для выбора трех грузинских драматургов и прочтения пьес в настольном формате. В проекте примут участие автор пьесы, режиссеры и актеры.
3.
"Создание звуковой базы Тбилисского камерного театра", выделены средства на оснащение театра звуковой базой, исполнитель – "Творческая лаборатория фонда развития молодежного творчества".
4.
Спектакль "Боги" по пьесе Бертольта Брехта "Добрый человек из Сычуани", профинансированы гастроли театра в трех городах Грузии: Кутаиси, Батуми и Озургети, исполнитель "Хвлики".
5.
"Поддержка деятельности Свободного театра" - финансировались расходы, необходимые для творческого функционирования театра, исполнитель - "Тбилисский Театральный Центр".
6.
В рамках проекта "Путешествие нашего театра в Грузию" были профинансированы гастроли детского театра в десяти городах Грузии: Гори, Хашури, Дедоплисцкаро, Марнеули, Тетрицкаро, Душети, Казбеги, Чиатура, Зестафони и Сачхере; исполнитель - "Наш Театр".
7.
В рамках проекта "Гастроли нового профессионального театра хореографии" профинансированы гастроли в театре оперы и балета им. Баланчивадзе в Кутаиси; исполнитель – "Новый профессиональный театр хореографии".
Общий бюджет конкурса составил 230 тысяч лари (более 70 тысяч долларов). В министерство подали заявки 13 претендентов.
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