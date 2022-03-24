Минкульт Грузии объявил победителей конкурса в поддержку театров

1. "Черный дрозд", исполнитель Театр на Атонели. "Черный дрозд", исполнитель Театр на Атонели.

2. "Дни чтения грузинской пьесы", проведет "Мдгмуреби". Министерством был профинансирован конкурс для выбора трех грузинских драматургов и прочтения пьес в настольном формате. В проекте примут участие автор пьесы, режиссеры и актеры. "Дни чтения грузинской пьесы", проведет "Мдгмуреби". Министерством был профинансирован конкурс для выбора трех грузинских драматургов и прочтения пьес в настольном формате. В проекте примут участие автор пьесы, режиссеры и актеры.

3. "Создание звуковой базы Тбилисского камерного театра", выделены средства на оснащение театра звуковой базой, исполнитель – "Творческая лаборатория фонда развития молодежного творчества". "Создание звуковой базы Тбилисского камерного театра", выделены средства на оснащение театра звуковой базой, исполнитель – "Творческая лаборатория фонда развития молодежного творчества".

4. Спектакль "Боги" по пьесе Бертольта Брехта "Добрый человек из Сычуани", профинансированы гастроли театра в трех городах Грузии: Кутаиси, Батуми и Озургети, исполнитель "Хвлики". Спектакль "Боги" по пьесе Бертольта Брехта "Добрый человек из Сычуани", профинансированы гастроли театра в трех городах Грузии: Кутаиси, Батуми и Озургети, исполнитель "Хвлики".

5. "Поддержка деятельности Свободного театра" - финансировались расходы, необходимые для творческого функционирования театра, исполнитель - "Тбилисский Театральный Центр". "Поддержка деятельности Свободного театра" - финансировались расходы, необходимые для творческого функционирования театра, исполнитель - "Тбилисский Театральный Центр".

6. В рамках проекта "Путешествие нашего театра в Грузию" были профинансированы гастроли детского театра в десяти городах Грузии: Гори, Хашури, Дедоплисцкаро, Марнеули, Тетрицкаро, Душети, Казбеги, Чиатура, Зестафони и Сачхере; исполнитель - "Наш Театр". В рамках проекта "Путешествие нашего театра в Грузию" были профинансированы гастроли детского театра в десяти городах Грузии: Гори, Хашури, Дедоплисцкаро, Марнеули, Тетрицкаро, Душети, Казбеги, Чиатура, Зестафони и Сачхере; исполнитель - "Наш Театр".