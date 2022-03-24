https://sputnik-georgia.ru/20220324/na-perevale-nakerala-zaprescheno-dvizhenie-treylerov-265458384.html

На перевале Накерала запрещено движение трейлеров

На перевале Накерала запрещено движение трейлеров

Для других видов автотранспорта ограничений нет 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T10:07+0400

2022-03-24T10:07+0400

2022-03-24T10:07+0400

новости

грузия

общество

департамент автомобильных дорог

дороги

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение трейлеров запрещено на перевале Накерала из-за снегопада, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.В частности, на 39-62км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для других видов транспорта ограничений нет. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только с помощью исправного автотранспорта и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, департамент автомобильных дорог, дороги