https://sputnik-georgia.ru/20220324/na-perevale-nakerala-zaprescheno-dvizhenie-treylerov-265458384.html
На перевале Накерала запрещено движение трейлеров
На перевале Накерала запрещено движение трейлеров
Для других видов автотранспорта ограничений нет 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T10:07+0400
2022-03-24T10:07+0400
2022-03-24T10:07+0400
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общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение трейлеров запрещено на перевале Накерала из-за снегопада, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.В частности, на 39-62км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для других видов транспорта ограничений нет. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только с помощью исправного автотранспорта и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, департамент автомобильных дорог, дороги
На перевале Накерала запрещено движение трейлеров
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Для других видов автотранспорта ограничений нет
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik.
Движение трейлеров запрещено на перевале Накерала из-за снегопада, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, на 39-62км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
Для других видов транспорта ограничений нет. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только с помощью исправного автотранспорта и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.