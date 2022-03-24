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В жилом доме на востоке Грузии прогремел взрыв
В жилом доме на востоке Грузии прогремел взрыв
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T11:13+0400
2022-03-24T11:13+0400
2022-03-24T11:02+0400
грузия
происшествия
новости
телави
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Женщина средних лет пострадала в результате взрыва в жилом доме в городе Телави на востоке Грузии.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", инцидент произошел в доме на улице Чолокашвили. Причиной взрыва, по предварительной версии, стала утечка газа.По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что у дома рухнула крыша, выбиты окна, поврежден соседний дом и припаркованный на улице автомобиль.На месте происшествия были мобилизованы бригады спасателей, скорой помощи и полиции. Пострадавшая жительница дома госпитализирована.По факту начато расследование.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, телави
В жилом доме на востоке Грузии прогремел взрыв
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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Женщина средних лет пострадала в результате взрыва в жилом доме в городе Телави на востоке Грузии.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
", инцидент произошел в доме на улице Чолокашвили. Причиной взрыва, по предварительной версии, стала утечка газа.
По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что у дома рухнула крыша, выбиты окна, поврежден соседний дом и припаркованный на улице автомобиль.
На месте происшествия были мобилизованы бригады спасателей, скорой помощи и полиции. Пострадавшая жительница дома госпитализирована.
По факту начато расследование.