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Верхний Ларс сегодня: движение запрещено для всех видов автотранспорта

Верхний Ларс сегодня: движение запрещено для всех видов автотранспорта

Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T12:40+0400

2022-03-24T12:40+0400

2022-03-24T12:40+0400

мцхета-степанцминда-ларс

верхний ларс

тпп "казбеги – верхний ларс"

грузино-российская граница

дороги

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отмечают в ведомстве.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться исключительно на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс", грузино-российская граница, дороги, новости, грузия