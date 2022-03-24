https://sputnik-georgia.ru/20220324/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-zaprescheno-dlya-vsekh-vidov-avtotransporta-265463768.html
Верхний Ларс сегодня: движение запрещено для всех видов автотранспорта
Верхний Ларс сегодня: движение запрещено для всех видов автотранспорта
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T12:40+0400
2022-03-24T12:40+0400
2022-03-24T12:40+0400
мцхета-степанцминда-ларс
верхний ларс
тпп "казбеги – верхний ларс"
грузино-российская граница
дороги
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904924_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a43ac91a4f1ced137eb46466fc8d1888.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отмечают в ведомстве.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться исключительно на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904924_164:0:2825:1996_1920x0_80_0_0_e35fa6c2422921bdcfbd3ceb184ea8cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс", грузино-российская граница, дороги, новости, грузия
Верхний Ларс сегодня: движение запрещено для всех видов автотранспорта
Подписаться на
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отмечают
в ведомстве.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться исключительно на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.