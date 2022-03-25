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Лукашенко высказался о спортсменах и тренерах по итогам Олимпиады - видео
Лукашенко высказался о спортсменах и тренерах по итогам Олимпиады - видео
Белорусские власти решили проанализировать ситуацию, которая сложилась вокруг выступления спортсменов на зимней Олимпиаде. Смотрите в видео, что заявил... 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T12:50+0400
2022-03-25T12:50+0400
2022-03-25T12:50+0400
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В Беларуси есть спортивная система, но она не сработала на соревнованиях, заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.По его словам, не так давно завершилась зимняя Олимпиада, которая мало принесла радости белорусам. При этом власти сделали многое для выступления спортсменов в Пекине.Белорусский лидер уверен, что в республике есть все, чтобы спортсмены могли завоевать медали на Олимпиадах, но не хватает ответственности за израсходованные деньги.
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Приборзели и прибурели Лукашенко высказался о спортсменах и тренерах по итогам Олимпиады
Приборзели и прибурели Лукашенко высказался о спортсменах и тренерах по итогам Олимпиады
2022-03-25T12:50+0400
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Лукашенко высказался о спортсменах и тренерах по итогам Олимпиады - видео
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Белорусские власти решили проанализировать ситуацию, которая сложилась вокруг выступления спортсменов на зимней Олимпиаде. Смотрите в видео, что заявил Александр Лукашенко по этому поводу
В Беларуси есть спортивная система, но она не сработала на соревнованиях, заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.
По его словам, не так давно завершилась зимняя Олимпиада, которая мало принесла радости белорусам. При этом власти сделали многое для выступления спортсменов в Пекине.
Белорусский лидер уверен, что в республике есть все, чтобы спортсмены могли завоевать медали на Олимпиадах, но не хватает ответственности за израсходованные деньги.