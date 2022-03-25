https://sputnik-georgia.ru/20220325/otvet-sanktsiyam-rossiya-ogranichila-dvizhenie-sredstv-v-nedruzhestvennye-strany-na-300-mlrd-265492095.html

Ответ санкциям: Россия ограничила движение средств в недружественные страны на $300 млрд

Ответ санкциям: Россия ограничила движение средств в недружественные страны на $300 млрд

Центробанк России применил, по сути, зеркальную меру в отношении западных стран 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T13:27+0400

2022-03-25T13:27+0400

2022-03-25T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Центральный банк (ЦБ) России в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов западными странами ввел ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму.Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, передает РИА Новости.При этом ЦБ в ответ применил, по сути, зеркальную меру, введя ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2 до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5 до 32,3%, юанях – с 12,2 до 13,1%, фунтах стерлингов – с 5,9 до 6,5% и прочих валютах – с 7,2 до 10%.

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россия, новости, экономика, владимир путин, украина, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022