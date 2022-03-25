https://sputnik-georgia.ru/20220325/saakashvili-potratil-milliony-iz-gosbyudzheta-na-sredstva-roskoshi--genprokuror-265496272.html

Саакашвили потратил миллионы из госбюджета на средства роскоши – генпрокурор

Саакашвили потратил миллионы из госбюджета на средства роскоши – генпрокурор

Экс-президент потратил более 8,8 миллиона лари из госсредств на личные нужды, утверждает обвинение 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T15:31+0400

2022-03-25T15:31+0400

2022-03-25T15:31+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потратил миллионы из государственного бюджета на средства роскоши, заявил генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.Заявление об этом Шотадзе сделал в связи с делом Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды, который рассматривается в Тбилисском городском суде. Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Любой госслужащий, который будет нецеленаправленно расходовать средства из государственного бюджета, безусловно, предстанет перед правосудием, подчеркнул генпрокурор."Могу сказать, что ведется расследование и по другим годам, в том числе по расходам государственной администрации и последующему периоду. Любой, кто совершил преступление, может оказаться на скамье подсудимых", – подчеркнул Шотадзе.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Расходы СаакашвилиИз материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд