Саакашвили потратил миллионы из госбюджета на средства роскоши – генпрокурор
© photo: Sputnik / StringerАкция сторонников Михаила Саакашвили у здания Тбилисского суда 4 февраля 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Экс-президент потратил более 8,8 миллиона лари из госсредств на личные нужды, утверждает обвинение
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потратил миллионы из государственного бюджета на средства роскоши, заявил генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.
Заявление об этом Шотадзе сделал в связи с делом Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды, который рассматривается в Тбилисском городском суде. Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
"Подтвержден факт, что на средства роскоши Саакашвили из государственного бюджета были потрачены миллионы. В том числе потрачены на отдых его друзей на роскошном курорте в Таиланде, также на косметические процедуры, на удовлетворение его кулинарных фантазий", – заявил Шотадзе журналистам.
Любой госслужащий, который будет нецеленаправленно расходовать средства из государственного бюджета, безусловно, предстанет перед правосудием, подчеркнул генпрокурор.
"Могу сказать, что ведется расследование и по другим годам, в том числе по расходам государственной администрации и последующему периоду. Любой, кто совершил преступление, может оказаться на скамье подсудимых", – подчеркнул Шотадзе.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Расходы Саакашвили
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.