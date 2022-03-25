https://sputnik-georgia.ru/20220325/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-zakryta-trassa-sagaredzho-udabno-david-garedzhi-265490873.html

Ситуация на дорогах Грузии: закрыта трасса Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи

Ситуация на дорогах Грузии: закрыта трасса Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T12:37+0400

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грузия

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение на трассе внутригосударственного значения Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение действует на 30-40 км участка указанной дороги из-за метели и сугробов. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, департамент автомобильных дорог