https://sputnik-georgia.ru/20220326/khod-putina-s-gazom-osharashil-zapad--spiegel-265512768.html

"Ход Путина с газом ошарашил Запад" – Spiegel

"Ход Путина с газом ошарашил Запад" – Spiegel

Российскому лидеру удалось "ошарашить Запад", заявляют западные СМИ 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T10:33+0400

2022-03-26T10:33+0400

2022-03-26T10:33+0400

владимир путин

новости

в мире

россия

сша

москва

экономика

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/265003465_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_06d91cd19438307e3f48b53db6f25fcb.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Решение российского лидера Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли стало причиной появления нервозного фона на западных энергетических рынках, пишет немецкий журнал Spiegel.Этот маневр вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и Минэкономики стран Евросоюза, и заставил их представителей "хмурить лбы", пишут авторы публикации. Как отметил в беседе с журналом экономист Йенс Зюдекум, российскому лидеру удалось "ошарашить Запад".Между тем специалист по валюте Петер Бофингер уверен, что такими действиями Москва старается укрепить рубль."Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и, соответственно, поднимется ее курс", – говорит он.Тем временем обозреватели Spiegel предположили, что эти цели вполне достижимы. При этом экономист Клаус-Юрген Герн добавил, что, вероятно, в этой ситуации Центробанк начнет продавать рубли потребителям газа через российские банки, что стабилизует валюту."Однако этим Путин поставит Запад в крайне трудное положение, поскольку западные санкции будут выглядеть абсурдно", – заключил Герн.Президент РФ ранее заявил Владимир Путин заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

сша

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, новости, в мире, россия, сша, москва, экономика, газ