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Медведев назвал США "государством-разбойником"
Медведев назвал США "государством-разбойником"
Американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил Медведев 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Российскую Федерацию стараются внести в разряд государства-разбойника, но ею являются США, поскольку бесконечно ведут захватнические войны на территории всего мира, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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дмитрий медведев, в мире, новости, россия, сша, политика

Медведев назвал США "государством-разбойником"

12:02 26.03.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Shtukina / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев - Sputnik Грузия, 1920, 26.03.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Shtukina
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Американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил Медведев
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Российскую Федерацию стараются внести в разряд государства-разбойника, но ею являются США, поскольку бесконечно ведут захватнические войны на территории всего мира, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как "разбойник". Так вот, таким "rogue nation" являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник", – сказал Медведев в интервью РИА Новости.

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