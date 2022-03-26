Медведев назвал США "государством-разбойником"
© photo: Sputnik / Ekaterina Shtukina / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© photo: Sputnik / Ekaterina Shtukina/
Американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил Медведев
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Российскую Федерацию стараются внести в разряд государства-разбойника, но ею являются США, поскольку бесконечно ведут захватнические войны на территории всего мира, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как "разбойник". Так вот, таким "rogue nation" являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник", – сказал Медведев в интервью РИА Новости.