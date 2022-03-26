https://sputnik-georgia.ru/20220326/ogranichenie-na-dorogakh-gruzii-poslednie-dannye-265513095.html

Ограничение на дорогах Грузии: последние данные

Ограничение на дорогах Грузии: последние данные

Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправных автомобилях 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T11:25+0400

2022-03-26T11:25+0400

2022-03-26T11:25+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

погода

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Из-за снега движение на дороге внутреннего значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на 39-62 км (перевал Накерала) ограничено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Отмечается, что на данном участке ограничено движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспортов передвижение свободно.Движение для всех видов автомобилей свободно и на остальном участке дороги.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправных автомобилях и соблюдать режимы, установленные на дорогах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, погода