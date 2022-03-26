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Ограничение на дорогах Грузии: последние данные
Ограничение на дорогах Грузии: последние данные
Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправных автомобилях 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T11:25+0400
2022-03-26T11:25+0400
2022-03-26T11:25+0400
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Из-за снега движение на дороге внутреннего значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на 39-62 км (перевал Накерала) ограничено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Отмечается, что на данном участке ограничено движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспортов передвижение свободно.Движение для всех видов автомобилей свободно и на остальном участке дороги.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправных автомобилях и соблюдать режимы, установленные на дорогах.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, погода
Ограничение на дорогах Грузии: последние данные
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Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправных автомобилях
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Из-за снега движение на дороге внутреннего значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на 39-62 км (перевал Накерала) ограничено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Отмечается, что на данном участке ограничено движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспортов передвижение свободно.
Движение для всех видов автомобилей свободно и на остальном участке дороги.
Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправных автомобилях и соблюдать режимы, установленные на дорогах.